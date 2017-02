Terrence Malick’in Son Filmi Song to Song’tan Fragman

Terrence Malick‘in yıldız oyuncularla dolu son filmi Song to Song‘tan etkileyici bir fragman geldi. İsmi daha önce “Weightless” olarak duyurulan filmin Mart ayında vizyona girmesi bekleniyor.

İsmi Weightless’tan Song to Song‘a çevrilen filmin kadrosunda Ryan Gosling, Michael Fassbender, Rooney Mara ve Natalie Portman yer alıyor.

Song to Song filminde besteciler Faye (Mara) ve BV (Gosling) ile Cook (Fassbender) ve garson kız (Portman) arasındaki karmaşık ilişki konu edilecek. Rock’n Roll kokulu film ihanet ve baştan çıkartıcı sahneleri ile adından söz ettireceğe benziyor.

Song to Song filminin kadrosunda ayrıca Christian Bale, Cate Blanchett, Benicio Del Toro, Val Kilmer ve Holly Hunter var. Ünlü müzisyenler Patti Smith, Lykke Li, Iggy Pop, Florence and the Machine ve Red Hot Chili Peppers’ın da cameo ile yer alacağını söylememiz göz bebeklerinizin büyümesine sebep olabilir.

“Bu kadar ünlü varsa film tırt olur” diye düşünüyorsanız bu kısmı da okumadan geçmeyin. Terrence Malick‘in yazıp yönettiği Song to Song filminin yapımcılığını Sarah Green, Ken Kao ve Nicolas Gonda üstleniyor. Görüntü yönetmenliği ise hastası olduğumuz Oscar Ödüllü Emmanuel Lubezki‘ye (Birdman, The Revenant) emanet edilmiş.

Song to Song Fragman