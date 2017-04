Tupac Shakur’un Hayatının Anlatıldığı All Eyez on Me’den Yeni Fragman

All Eyez on Me ne zaman çıkacak acaba diye düşünmeden edemiyoruz değil mi? Bir fragman daha alır mıydınız? Daha çok bekleyecek gibiyiz ama olsundu… Biz bekleriz…

Film son derece üretken bir rapçi, aktör, şair ve aktivist olan Tupac Shakur‘un şimdiye kadar anlatılmamış gerçek hikayesi anlatılacak. Filmde hayat hikayesi New York City’de başlayan Tupac Shakur‘un ilk dönemlerini de görüyor olacağız. İlk dönemlerinin ardından dünyanın en tanınan ve en etkili sesi olması da filmde işlenen diğer konular olacak. Pek tabii ki 25 yaşında beklenmedik bir şekilde ölmesi de filmin etkileyici finali olacak.

Benny Boom’un (Next Day Air) yönetmenliğini yaptığı All Eyez on Me filminde Kat Graham, Lauren Cohan, Hill Harper, Jamal Woolard, Danai Gurira ve Tupac Shakur rolünde Demetrius Shipp Jr. yer alıyor.

Amerika’da 16 Haziran’da vizyona girecek filmin ülkemizde ne zaman vizyona gireceği ise soru işaretinden ibaret. İllegal yollardan izlemeye itiliyoruz. Bakalım ne olacak?

All Eyez on Me Yeni Fragman