Woody Allen’ın Yeni Filmi Crisis in Six Scenes’ten Fragman

Woody Allen‘ın Amazon için yaptığı yeni filmi Crisis in Six Scenes‘ten fragman geldi. Merakla beklenen film 30 Eylül’de bu platformda yerini alacak.

İlk sezonun 6 bölümü biraz komedi içerikli olacak dizinin konusu ise; 60’lı yıllarda kendi halinde bir banliyöde yaşayan aile bir konuk tarafından ziyaret edilir ve her şey baş aşağı değişir. Bu çalkantılı durum uzunca bir süre devam edince de haliyle komik olaylar gelişir.

Kadrosunda Miley Cyrus, Elaine May, John Magaro ve Rachel Brosnahan gibi isimlerin olduğu ve her bölümü Woody Allen tarafından yazılıp yönetilen bir dizi için heyecanlanmamak elde değil. Ek olarak Woody Allen’ın dizide Sidney Muntzinger isimli bir karakteri canlandıracağı bilgisini de vermiş olalım.

Crisis in Six Scenes filminin kadrosunda ayrıca şu isimler de yer alıyor; John Magaro, Becky Ann Baker, Michael Rapaport, Margaret Ladd, Joy Behar, Rebecca Schull, David Harbour ve Christine Ebersole.

Crisis in Six Scenes Yeni Fragman