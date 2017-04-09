Görevimiz Tehlike 6’nın Çekimleri Başladı

Christopher McQuarrie, Görevimiz Tehlike 6‘nın çekimlerinin başladığını Twitter’dan duyurdu. Filmin başrollerde ise Tom Cruise ve Henry Cavill yer alıyor.

Yapımcılığını Paramount Pictures ve Skydance şirketlerinin üstlendiği serinin altıncı filmi için şimdiden heyecanlanmış durumdayız. Tom Cruise‘un Ethan Hunt rolüyle tekrar beyaz perdeye geleceği filmin kadrosunda Rebecca Ferguson, Simon Pegg ve Jeremy Renner gibi isimler yer alıyor. Ayrıca gelen son haberlere göre The Crown ve Everest’in yıldızı Vanessa Kirby ve Man of Steel’in Superman’i Henry Cavill de kadroya katılan diğer isimler.

Christopher McQuarrie‘nin yazıp yönettiği Mission: Impossible – Rogue Nation’da da olduğu gibi senaryo ekibinin başında yer alacak. Oyuncu kadrosunu da bu bağlamda benzer tutarak yakalanan uyumu devam ettirmeyi amaçlıyormuş.

McQuarrie’nin bu filmin yönetmen koltuğunda oturarak ilk defa bir Görevimiz Tehlike filminde aynı yönetmenle ilerleniyor olacak. Bildiğiniz gibi ilk filmi Brian De Palma yönetirken sonrasında bu koltuğra John Woo, J.J. Abrams ve Brad Bird oturmuştu.

Christopher McQuarrie‘nin Empire dergisine verdiği röportajda Ethan Hunt’ın daha önce yaşamadığı tarzda bir macera ile bu filmin hikayesinin şekilleneceğini öğrenmiştik. Filmin gelecek yıl yaz mevsiminde vizyonda olması bekleniyor.

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