Birbirinden Güzel ve İzlenmesi Gereken Ağlatan Filmler

Tarz olarak kızların kendine daha yakın bulduğu arama motorlarına “ağlatan filmler” yazmasına gerek kalmaması için yazdığım naçizane kendi hazırladığım ve yorumladığım listem, sıralamanın kesinlikle iyi ve kötülükle alakası yok, aklıma gelme sırasına göre yazdım, genel anlamda hafızam kuvvetli olmamakla birlikte bunlar benim bile aklımda kaldıysa listeye bir göz atın derim, mutlaka izlemedikleriniz vardır 😉

Editör notu: Listeye başlamadan önce uyarmak isterim ki; bu listenin dili haddinden fazla kadınların dünyasını yansıtan bir dil ile yazılmıştır. Dostum, erkek isen başka bir listeye (buradan) davet ediyorum seni! Yoksa kendini kadınlar tuvaletine (Mecazi) düşmüş gibi hissedebilirsin. 🙂 Belirli aralıklarla göreceğin “Ayyy inanmıyorum”, “Erkekler hep böyle zaten hak ediyorlar!” gibi cümlelere maruz kalabilirsin.

Ağlatan Filmler