Marvel dünyasının bilinmeyenleri

Marvel, çizgi romanlarının yanı sıra son yıllarda çıkardığı her süper kahraman filmi ile o yıla damgasını vurmaya devam ederken filmlerinde oynayan aktör / aktristlerin gerçek hayatlarıyla alakalı (bilinmeyen / daha önce duymadığınız) ayrıntılar ve karakterlerin bilinmeyenleri karşısında bakalım nasıl tepki vereceksiniz.
İşte Marvel dünyasının bilinmeyen 28 gerçeği
29. Robert Downey Jr. lisede okuduğu yıllarda defalarca sınıfta çizgi roman okuduğu gerekçesiyle sınıftan atılmış.
Bazen çizgi romanın tamamını bazen de parçalarını kitaplarının arasına koyarak ders sırasında okurmuş. Bu hareketinden dolayı da arkadaşları ona “nerd / inek” diye seslenirmiş. Peki bu hangi çizgi romanmış sence? Tabii ki The Invincible Iron Man!
28. Wolverine, diğer Marvel Süper Kahramanlarına göre daha süperli takımlarda yer almış.
Ama henüz filme alınmamış tabii. Wolverine kim ki zaten!
27. Peter Parker’ın 20 yaşına kadar yaşadığı ev (Ingram Street in Forest Hills, Queens) gerçek hayatta da 1974’ten beri Parker ailesine aitmiş.
Adamlar resmen gerçek bir Parker ailesi bulup senaryoya da o adresi yerleştirmişler. Garip.
26. Vin Diesel’in seslendirdiği Groot’un “I am Groooooot!” repliğini her seferinde 1000’den fazla tekrar ederek (Farklı dillerde) herkesin Groot’un heybetinin anlaşılmasını ve sevilmesini istemiş.
Nitekim sevdik de ^^
25. Iron Man / Demir Adam’ın elbisesi tam 450 parçadan oluşuyormuş!
Oha!
24. Natalia Romanova / Black Widow (Kara Dul) daha seksi olması için süper-asker serumu verilmiş.
Zaten Scarlett Johansson oynuyor ne gerek varmış ki buna! diye düşünebilirsin. Çünkü bu karakter 70 yaşında kardeşim!
23. Chris Evans, Captain America rolünü daha önce 3 defa reddetmiş. Zorla ikna edilmiş.
22. Avengers’ın ilk filminin gala gösteriminde Mark Ruffalo salonu terk etmek zorunda kalmış. İzleyememiş.
Nedeni de 4 yaşındaki kızının babasını ekranda bir anda Hulk / Yeşil Dev’e dönüştüğünü görünce korkup ağlamaya başlamış 🙁
21. Thor: The Dark World filmi için 30’dan fazla Mjölnirs (Thor’un çekici) üretilmiş.
20. 90’lı yılların başında Michael Jackson Marvel’i satın almayı planlamış!
Amacı o yıllara kadar yapılmamış olan bir Spider-Man filmini yapmakmış! İnanılmaz değil mi?
19. Deadpool karakteri aslında Deathstroke’un parodisiymiş.
Deathstroke’un gerçek adı Slade Wilson’dır Deadpool‘un ise Wade Wilson’mış.
18. Captain America: The First Avenger filmindeki bu sahnedeki yaşlı adam da Chris Evans’mış.
Teknoloji gelişti. E tabi Çelik de değişti.
17. Joe Simon, Kaptan Amerika’nın azılı düşmanı Kızıl Kafası karakterini yediği çilekli dondurmadan ilham alarak yazmış ve tasarlamış.
Böyle bir karakter için acımasızca olmuş 😀
16. Mystique, tekila shot sahnesinde mavi mavi kusmuş!
Nasıl bir makyajsa artık! İğrendim lan! Rebecca Romijn bu role girmek için fazla sayıda kimyasal boyaya maruz kaldığı için daha sonrasında hastanelik olmuş.
15. 1987’de Marvel düzenlediği bir basın toplantısıyla Spider-Man ve Merry Jane’in evlendiğini açıklamış.
14. Cyclops’un gözleri aslında boyutlar arası geçiş kapısı açmaya yarıyormuş!
Ama bunu hiç kullanmamış.
13. X-Men karakterinin hayvanlardan değil insanlardan esinlenerek yapıldığıyla ilgili bir legal metin hazırlayarak açılması olası davaların da önüne geçmişler!
Zekice!
12. Captain America: The Winter Soldier filminde aşağıdaki sahnede Kaptan Amerika’nın kıyafetinin üzerinde bir Stark Corp. logosu varmış.
Enteresan.
11. The Punisher / Cezalandırıcı 1986 yılında ilk olarak Spider-Man’e düşman olarak yaratılmış.
10. Black Panther, Stark’tan 5 kat daha fazla paraya sahipmiş.
500 Milyar Dolar’ı varmış hem de! İster inan ister inanma!
9. Stan Lee, ilk Spider-Man çizgi romanını yayıncıya verdiğinde “başarısız olur bu!” tepkisini almış.
Nedeni de “kimse örümcekleri sevmez ki!” imiş. Ama bu çizgi roman en çok satan kitap olarak Marvel tarihine geçmiş.
8. Captain America, Iron Man ve Thor’un çekici gibi farklı süper kahramanların ekipmanlarını kullanabiliyormuş.
Kara Panter Teknolojisi sayesinde tabii ki. Amaan her neyse biz seviyoruz işte kendisini! ^^
7. Wolverine, şekil değiştirenleri bir bakışta anlayabilme kabiliyetine sahipmiş.
6. Kaptan Amerika’nın kalkanı moleküler seviyede zarar verebilme kabiliyetine sahipmiş.
Nedeni de Adamantine ve Vibranium alaşımı olmasıymış.
5. Gwen Stacy’nin ölümüne üzülenlere bir kötü haber daha!
Peter Parker’ın ilk büyük aşkı Gwen Stacy, düşmesinden değil örümcek ağının omurgalarını kırması sebebiyle ölmüş!!!
4. Hulk aslında yeşil değil griymiş!
Alınan kötü bir çıktı sebebiyle yeşil gibi algılanan Hulk, aslında gri olarak yaratılmış Marvel tarafından. Sonra çok sevilince elleşmemişler!
3. Venom karakteri de dişi bir karakter olarak yaratılmış!
Böyle olmasının sebebini karakterin yazarı olan David Michelinie “kimse kadını bir şiddet unsuru olarak görmez!” olarak yanıtlamış.
2. Robert Downey Jr. hayranı olan 7 yaşındaki bir çocuğun protez kolu için Iron Man süper eldivenlerini verdi.
Çünkü o adam gibi adam!
Sizi çok seviyoruz süper kahramanlar!
Kaynak: http://www.hollywood.com/news/movies/60009455/mind-melting-marvel-movies-facts?page=all