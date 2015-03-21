Marvel dünyasının bilinmeyenleri

29. Robert Downey Jr. lisede okuduğu yıllarda defalarca sınıfta çizgi roman okuduğu gerekçesiyle sınıftan atılmış.

Bazen çizgi romanın tamamını bazen de parçalarını kitaplarının arasına koyarak ders sırasında okurmuş. Bu hareketinden dolayı da arkadaşları ona “nerd / inek” diye seslenirmiş. Peki bu hangi çizgi romanmış sence? Tabii ki The Invincible Iron Man!