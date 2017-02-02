1 Şubat 2017 Reyting Sonuçları: Diriliş Ertuğrul

Emre Arısoy
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1 Şubat 2017 reyting sonuçları ile karşınızdayız. Şubat ayının ilk gününde Diriliş Ertuğrul geçtiğimiz haftalarda da olduğu gibi liderliği kaptırmamış. No:309 ise amansız bir takipte ama şansı çok zor görünüyor.

1 subat 2017 reyting sonuclari

Diriliş Ertuğrul 75. Bölüm özeti: Türlü oyunlara karşı göğüs geren, kurulan tuzağı tersine çeviren ve nihayet tekfurun kızını kurtararak kaleden sağ çıkmayı başaran Ertuğrul Bey ve alpları Tekfur’la dostluk ilişkisi kurmuşlardır. Fakat hain emelleriyle bu oyunu bozmak isteyen Vasilius boş durmayacaktır. Şimdiki planı Ertuğrul’un hanında Tekfur’u öldürterek Ertuğrul’u zor durumda bırakmak ve Türklerle Bizans arasında savaş başlatmaktır.

Daha önce Çolpan’la birlikte Toktamış Bey’i öldüren Aybüke, Kutluca tarafından sorguya çekilmiş, bu tehlikeli durum Çolpan’a yansıtılınca Çolpan hemen harekete geçerek acımadan Aybüke’yi öldürmüştü.

İkinci sırada (Özeti saymazsak) yer alan No:309‘da ise her zamanki gibi dram ve komedi bir aradaydı.

Bakalım gelecek hafta neler olacak? Diriliş Ertuğrul‘un durdurulamayan ivmesi biraz olsun aşağı çekilecek mi? Yoksa artarak devam mı edecek?

Şimdi Total grubunun Top 20 reyting sonuçlarına geçelim:

1 Şubat 2017 Reyting Sonuçları

#Program AdıKanalReytingPaylaşım
1DIRILIS ERTUGRULTRT 112.6128.21
2DIRILIS ERTUGRUL (OZET)TRT 17.5618.15
3NO:309FOX TV5.9113.3
4FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABERFOX TV5.113.94
5ATV ANA HABERATV5.0613.81
6KARA SEVDASTAR TV5.0611.37
7SHOW ANA HABERSHOW TV5.0313.78
8MUGE ANLI ILE TATLI SERTATV4.9825.13
9EVLENECEKSEN GELSHOW TV4.8519.66
10ZUHAL TOPAL’LASTAR TV3.9914.28
11BU SEHIR ARKANDAN GELECEKATV3.838.48
12ESRA EROL’DAATV3.7913.55
13NO:309 (OZET)FOX TV3.79.15
14SICAK GELISMEKANAL D3.6510.7
15ERHAN CELIK ILE ANA HABERTRT 13.549.29
16AHMET HAKAN’LA KANAL D HABERKANAL D3.59.47
17POYRAZ KARAYELKANAL D3.287.28
18GULDUR GULDUR SHOW (TKR)SHOW TV3.247.42
19BENI AFFETSTAR TV3.0814.75
20KARA SEVDA (OZET)STAR TV3.057.61

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