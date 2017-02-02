1 Şubat 2017 reyting sonuçları ile karşınızdayız. Şubat ayının ilk gününde Diriliş Ertuğrul geçtiğimiz haftalarda da olduğu gibi liderliği kaptırmamış. No:309 ise amansız bir takipte ama şansı çok zor görünüyor.

Diriliş Ertuğrul 75. Bölüm özeti: Türlü oyunlara karşı göğüs geren, kurulan tuzağı tersine çeviren ve nihayet tekfurun kızını kurtararak kaleden sağ çıkmayı başaran Ertuğrul Bey ve alpları Tekfur’la dostluk ilişkisi kurmuşlardır. Fakat hain emelleriyle bu oyunu bozmak isteyen Vasilius boş durmayacaktır. Şimdiki planı Ertuğrul’un hanında Tekfur’u öldürterek Ertuğrul’u zor durumda bırakmak ve Türklerle Bizans arasında savaş başlatmaktır.

Daha önce Çolpan’la birlikte Toktamış Bey’i öldüren Aybüke, Kutluca tarafından sorguya çekilmiş, bu tehlikeli durum Çolpan’a yansıtılınca Çolpan hemen harekete geçerek acımadan Aybüke’yi öldürmüştü.

İkinci sırada (Özeti saymazsak) yer alan No:309‘da ise her zamanki gibi dram ve komedi bir aradaydı.

Bakalım gelecek hafta neler olacak? Diriliş Ertuğrul‘un durdurulamayan ivmesi biraz olsun aşağı çekilecek mi? Yoksa artarak devam mı edecek?

Şimdi Total grubunun Top 20 reyting sonuçlarına geçelim:

1 Şubat 2017 Reyting Sonuçları