11 Mart 2017 Reyting Sonuçları: Survivor 2017

Emre Arısoy
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11 Mart 2017 reyting sonuçları belli oldu. Survivor 2017 dün yayınlanan dokunulmazlık oyunu ve konseyi ile Kalbimdeki Deniz ve Yeni Gelin‘in önünde lider oldu.

11 mart 2017 reyting sonuclari

Survivor 2017‘de haftanın ilk dokunulmazlığı kaybeden Ünlüler takımı arasında bireysel dokunulmazlığı Sedat kazandı. Yapılan konseyde Ünlüler takımında SMS oylamasına kalan ilk isim 5 oyla Şahika seçildi. Bireysel dokunulmazlığı kazanan Sedat ise Adem’in ismini verdi. Böylece Pazar akşamı yapılacak ikinci dokunulmazlıkla elemeye iki isim daha seçilmiş olacak. Bakalım üst üste üçüncü defa dokulmazlığı kazanan Gönüllüler Takımı bu akşam nasıl bir performans sergileyecek?

İkinci sıradaki Kalbimdeki Deniz‘in 19. bölümünde ise; Çektiği restle Hülya’yı iyice köşeye sıkıştıran ve intikamının hedefindeki Mirat’ı tahrik etmek için Deniz’e özellikle ilgi gösteren Artun, Deniz’le bir gelecek kurabileceğini hayal etmeye başlar. Bu yaklaşım Mirat’ı kıskandırır. Mustafa Ece’nin duygularından emin olamadığı için, aşkını itiraf etmişken geri adım atar. Ece Mustafa’ya sürpriz yapmak için annesini araştırırken, Diyar’ı daha büyük bir sürpriz beklemektedir. Aşçı Emin’in Deniz’den kurtulmak için kurduğu tuzak, Deniz’in hayatını tehlikeye atınca, Mirat deliye döner ve ortalık karışır.  Bundan yararlanmak isteyen Artun harekete geçer. Bora’nın Kıbrıs’a sürpriz ziyareti büyük bir krize yol açıp Alihan otelden çekip giderken, Mirat Alihan’dan telefonla gelen buluşma talebiyle şaşırır.

Bakalım gelecek bölümlerde neler olacak? Show TV’nin yeni dizisi Yeni Gelin bu sıralamayı bozabilecek mi? Göreceğiz….

Şimdi Total grubunun Top20 reyting sonuçlarına geçelim:

11 Mart 2017 Reyting Sonuçları

#Program AdıKanalReyting
1SURVIVORTV87.72
2KALBIMDEKI DENIZFOX TV5.96
3YENI GELINSHOW TV5.76
4ADI EFSANEKANAL D4.78
5GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTA SONUFOX TV4.16
6YENI GELIN (TKR)SHOW TV3.95
7SHOW ANA HABERSHOW TV3.66
8SURVIVOR OZETTV83.5
9ATV ANA HABERATV3.49
10KIM MILYONER OLMAK ISTERATV3.19
11HABER ONUSHOW TV3.11
12KALBIMDEKI DENIZ (OZET)FOX TV3.1
13KANAL D HABERKANAL D2.87
14ADI EFSANE (OZET)KANAL D2.75
15COCUKTAN AL HABERISHOW TV2.57
16SICAK GELISMEKANAL D2.54
17ASK VE MAVI (TKR)ATV2.44
18HZ.YUSUF (TKR)KANAL 72.25
19ICIMDEKI FIRTINASTAR TV2.24
20SEKSENLERTRT 12.16

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