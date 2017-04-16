15 Nisan 2017 Reyting Sonuçları: Survivor 2017

Yazan:
Emre Arısoy
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15 Nisan 2017 reyting sonuçları belli oldu. Hafta sonlarının favori programı olan Survivor 2017, Yeni Gelin ve Kalbimdeki Deniz dizilerinin önünde liderliğini devam ettirmiş.

15 nisan 2017 reyting sonuclari 15 Nisan 2017 Reyting Sonuçları: Survivor 2017

Gecenin lideri olan Survivor 2017‘de dokunulmazlık oyunu heyecanı vardı. Epeyce zorlu olan oyunun galibi Gönüllüler Takımı olurken bireysel dokunulmazlık oyununu Adem kazandı. Ünlüler takımının ada konseyinde ise en çok adı yazılan isim Sabriye oldu.

İkinci sıradaki Yeni Gelin‘in 6. bölümünde ise; Bella, evi terk etmiş, Adana’dan ayrılmaya karar vermiştir. Birdenbire başlayan Adana hayatı, yine aynı hızla son bulacaktır. Artık buna emindir. Fakat Hazar, buna son anda engel olur. Karısını, eve dönmeye ikna eder. Bella’nınsa eve döndüğünde yaptığı ilk şey, Dilan’a hak ettiği dersi vermek olur.

Üçüncü sıradaki Kalbimdeki Deniz‘in 24. bölümünde ise Artun Mirat’ın kazadan sağ kurtulmasının ardından ilk planına geri dönme kararı alır. Hülya, Mirat’ın suikastını ve Emin cinayetini Artun’un yaptırdığını yüzüne vurur ama Artun bu suçlamaları kabul etmez. Diyar ve Serdem aşkını anlayan Fikriye, boşboğazlığıyla ortalığı karıştırır.

Bakalım Total grubunun Top 20 reyting sonuçları nasılmış? Hangi dizi ve programlar kaç reyting almış?

15 Nisan 2017 Reyting Sonuçları

#Program AdıKanalReyting
1SURVIVORTV87.3
2YENI GELINSHOW TV7
3KALBIMDEKI DENIZFOX TV6.04
4YENI GELIN (OZET)SHOW TV4.45
5GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTA SONUFOX TV4.34
6FAZILET HANIM VE KIZLARISTAR TV4.15
7ADI EFSANEKANAL D4.08
8KALBIMDEKI DENIZ (OZET)FOX TV4.08
9KIM MILYONER OLMAK ISTERATV3.57
10SHOW ANA HABERSHOW TV3.43
11ATV ANA HABERATV2.97
12SURVIVOR OZETTV82.75
13ADI EFSANE (OZET)KANAL D2.55
14KANAL D HABERKANAL D2.47
15ATV HABERATV2.27
16SOZ (TKR)STAR TV2.17
17HABER ONUSHOW TV2.13
18SEKSENLERTRT 12.11
19FAZILET HANIM VE KIZLARI (OZET)STAR TV2.06
20ASK VE MAVI (TKR)ATV2.04

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