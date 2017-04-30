29 Nisan 2017 reyting sonuçları belli oldu. Survivor 2017, dokunulmazlık oyunu ile Yeni Gelin ve Kalbimdeki Deniz‘in önünde liderliğini devam ettirmiş.

Dün akşam yayınlanan Survivor 2017‘de dokunulmazlık oyunu heyecanı vardı. İlk seti kazanan Gönüllüler takımı, ikinci seti 3-0’a kadar getirmeyi başarmıştı. Ancak Ünlüler takımı öyle bir atağa kalktı ki oyunu buradan çevirdi ve dokunulmazlık oyununu Ünlüler kazanınca elemeye giden grup Gönüllüler oldu. Dokunulmazlık oyununu kaybeden Gönüllüler takımında bireysel sembol oyununu kazanan ise Ogeday oldu.

İlk eleme adayına ada konseyi ikinci eleme adayına ise dokunulmazlığı olan Ogeday karar verdi. İsmi en çok yazılan Berna haftanın ilk eleme adayı oldu. İkinci eleme adayı ise Anıl oldu.

Reyting sıralamasının ikinci sırasında ise Show TV’nin beğenilen dizisi Yeni Gelin yer almış. Alınan sonuçlara bakılacak olursa Survivor 2017‘nin yalnızca 0.41 puan gerisinde kalmış. Dizinin 8. bölümünde ise kahkaha tufanı varmış. Bölümün özeti ise şöyle; Kimse Elmas’ı yeni gelin olarak istemez. Bu yüzden yeni gelin Bella olarak kalır. Bu sırada Kalender Ağa, Kağan’ı işten çıkarır. Ancak Kağan pes etmez. Bu hamle onu Elmas’a daha da yakınlaştırır. Kağan ve Elmas’ın yakınlığını gören Nazgül ise artık sağlıklı düşünemez. Bu durumu farkeden sadece Bella olur. Fakat kimse Bella’ya inanmaz. Nazgül’ün yardımına yeni gelinimiz koşar.

Bakalım gelecek bölümlerde neler yaşanacak? Reyting sonuçlarında ne gibi değişiklikler olacak? Hep birlikte göreceğiz…

Şimdi Total grubunun Top 20 reyting sonuçlarına geçelim:

29 Nisan 2017 Reyting Sonuçları