29 Nisan 2017 Reyting Sonuçları: Survivor 2017

Yazan:
Emre Arısoy
-
0
55

29 Nisan 2017 reyting sonuçları belli oldu. Survivor 2017, dokunulmazlık oyunu ile Yeni Gelin ve Kalbimdeki Deniz‘in önünde liderliğini devam ettirmiş.

29 nisan 2017 reyting sonuclari 29 Nisan 2017 Reyting Sonuçları: Survivor 2017

Dün akşam yayınlanan Survivor 2017‘de dokunulmazlık oyunu heyecanı vardı. İlk seti kazanan Gönüllüler takımı, ikinci seti 3-0’a kadar getirmeyi başarmıştı. Ancak Ünlüler takımı öyle bir atağa kalktı ki oyunu buradan çevirdi ve dokunulmazlık oyununu Ünlüler kazanınca elemeye giden grup Gönüllüler oldu. Dokunulmazlık oyununu kaybeden Gönüllüler takımında bireysel sembol oyununu kazanan ise Ogeday oldu.

İlk eleme adayına ada konseyi ikinci eleme adayına ise dokunulmazlığı olan Ogeday karar verdi. İsmi en çok yazılan Berna haftanın ilk eleme adayı oldu. İkinci eleme adayı ise Anıl oldu.

Reyting sıralamasının ikinci sırasında ise Show TV’nin beğenilen dizisi Yeni Gelin yer almış. Alınan sonuçlara bakılacak olursa Survivor 2017‘nin yalnızca 0.41 puan gerisinde kalmış. Dizinin 8. bölümünde ise kahkaha tufanı varmış. Bölümün özeti ise şöyle; Kimse Elmas’ı yeni gelin olarak istemez. Bu yüzden yeni gelin Bella olarak kalır. Bu sırada Kalender Ağa, Kağan’ı işten çıkarır. Ancak Kağan pes etmez. Bu hamle onu Elmas’a daha da yakınlaştırır. Kağan ve Elmas’ın yakınlığını gören Nazgül ise artık sağlıklı düşünemez. Bu durumu farkeden sadece Bella olur. Fakat kimse Bella’ya inanmaz. Nazgül’ün yardımına yeni gelinimiz koşar.

Bakalım gelecek bölümlerde neler yaşanacak? Reyting sonuçlarında ne gibi değişiklikler olacak? Hep birlikte göreceğiz…

Şimdi Total grubunun Top 20 reyting sonuçlarına geçelim:

29 Nisan 2017 Reyting Sonuçları

#Program AdıKanalReyting
1SURVIVORTV86.58
2YENI GELINSHOW TV6.17
3KALBIMDEKI DENIZFOX TV5.71
4YENI GELIN (OZET)SHOW TV3.74
5FAZILET HANIM VE KIZLARISTAR TV3.62
6ADI EFSANEKANAL D3.54
7KIM MILYONER OLMAK ISTERATV2.89
8SURVIVOR OZETTV82.88
9GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTA SONUFOX TV2.79
10SHOW ANA HABERSHOW TV2.75
11KALBIMDEKI DENIZ (OZET)FOX TV2.7
12FAZILET HANIM VE KIZLARI (OZET)STAR TV2.56
13HABER ONUSHOW TV2.23
14ADI EFSANE (OZET)KANAL D2.22
15KANAL D HABERKANAL D2.03
16ATV ANA HABERATV2
17ARKA SOKAKLAR (TKR)KANAL D1.92
18TATLI BELAKANAL 71.8
19SABAN OGLU SABAN (T.S)STAR TV1.79
20STAR ANA HABERSTAR TV1.77

Bunları da seversin:

  1. 18 Mart 2017 Reyting Sonuçları: Survivor 2017
  2. 1 Nisan 2017 Reyting Sonuçları: Yeni Gelin
  3. 8 Nisan 2017 Reyting Sonuçları: Survivor 2017
  4. 15 Nisan 2017 Reyting Sonuçları: Survivor 2017

İLGİLİ İÇERİKLERYAZARIN DİĞER İÇERİKLERİ