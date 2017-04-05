4 Nisan 2017 Reyting Sonuçları: Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz

4 Nisan 2017 reyting sonuçları belli oldu. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, 64. bölümü ile bir Salı gününde daha Anne ve Survivor 2017‘nin önünde lider olmuş.

Gecenin lideri olan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz‘ın 64. bölümünde; Alparslan sağ gösterip sol vurmuş hiç beklenmedik bir anda Ünal Kaplan’a sıkmıştır. Avni’nin ölmesine kesin gözüyle bakan masa üyeleri şok olur. Alparslan’nın Ünal’ın ölümüyle ilgili CIA ile uzlaşmış olmasına anlam veremezler. Bu durum son ana kadar Avni’nin öldürüleceğini düşündüğünden pusuda bekleyen Serkan’ı keyiflendirir. Düşman tarafta her şey yolunda gidiyor gibidir. İkinci bir kötü sürpriz ise masanın üç kurucusundan biri olan ve öldü sanılan Avni’nin ağabeyi Rüstem’in yaşadığının ortaya çıkmasıdır. Masadaki yerini geri alması için önünde tek bir engel vardır, o da Suzi!

İkinci sıradaki Anne dizisinin 22. bölümünde ise; Turna Zeynep’e son derece kırgındır. Uzun zaman sonra hasretle bağlı olduğu annesini görmesine rağmen yanına gitmez. Ne de olsa Zeynep ona kendi yoluna bak demiştir. Üstelik uzaklara gideceğini söylemişken Zeynep İstanbul’da, karşısındadır. Buna rağmen Turna’yı hiç aramamış, sormamıştır. Küçük kız Zeynep’e görünmeden, kalp kırıklığıyla arkasını dönüp gider.

Bakalım gelecek bölümlerde neler yaşanacak? Şimdi Total grubunun Top 20 reyting sonuçlarına geçelim:

4 Nisan 2017 Reyting Sonuçları

# Program Adı Kanal Reyting 1 ESKIYA DUNYAYA HUKUMDAR OLMAZ ATV 9.38 2 ANNE STAR TV 8.64 3 SURVIVOR TV8 7.62 4 ESKIYA DUNYAYA HUKUMDAR OLMAZ (OZET) ATV 5.18 5 FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABER FOX TV 5 6 SHOW ANA HABER SHOW TV 4.26 7 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV 4.12 8 ATV ANA HABER ATV 3.68 9 EVLENECEKSEN GEL SHOW TV 3.67 10 SURVIVOR OZET TV8 3.41 11 ESRA EROL’DA ATV 3.41 12 HAVA DURUMU ATV 3.36 13 ANNE (OZET) STAR TV 3.31 14 CUMHURBASKANI OZEL STAR TV 3.18 15 KARA YAZI KANAL D 3.16 16 ZUHAL TOPAL’LA STAR TV 2.94 17 ADINI SEN KOY TRT 1 2.84 18 BENI AFFET STAR TV 2.74 19 AHMET HAKAN’LA KANAL D HABER KANAL D 2.7 20 ELIF KANAL 7 2.45