4 Nisan 2017 Reyting Sonuçları: Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz

By
Emre Arısoy
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4 Nisan 2017 reyting sonuçları belli oldu. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, 64. bölümü ile bir Salı gününde daha Anne ve Survivor 2017‘nin önünde lider olmuş.

4 nisan 2017 reyting sonuclari 4 Nisan 2017 Reyting Sonuçları: Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz

Gecenin lideri olan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz‘ın 64. bölümünde; Alparslan sağ gösterip sol vurmuş hiç beklenmedik bir anda Ünal Kaplan’a sıkmıştır. Avni’nin ölmesine kesin gözüyle bakan masa üyeleri şok olur. Alparslan’nın Ünal’ın ölümüyle ilgili CIA ile uzlaşmış olmasına anlam veremezler. Bu durum son ana kadar Avni’nin öldürüleceğini düşündüğünden pusuda bekleyen Serkan’ı keyiflendirir. Düşman tarafta her şey yolunda gidiyor gibidir. İkinci bir kötü sürpriz ise masanın üç kurucusundan biri olan ve öldü sanılan Avni’nin ağabeyi Rüstem’in yaşadığının ortaya çıkmasıdır. Masadaki yerini geri alması için önünde tek bir engel vardır, o da Suzi!

anne dizisi reyting 4 Nisan 2017 Reyting Sonuçları: Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz

İkinci sıradaki Anne dizisinin 22. bölümünde ise; Turna Zeynep’e son derece kırgındır. Uzun zaman sonra hasretle bağlı olduğu annesini görmesine rağmen yanına gitmez. Ne de olsa Zeynep ona kendi yoluna bak demiştir. Üstelik uzaklara gideceğini söylemişken Zeynep İstanbul’da, karşısındadır. Buna rağmen Turna’yı hiç aramamış, sormamıştır. Küçük kız Zeynep’e görünmeden, kalp kırıklığıyla arkasını dönüp gider.

Bakalım gelecek bölümlerde neler yaşanacak? Şimdi Total grubunun Top 20 reyting sonuçlarına geçelim:

4 Nisan 2017 Reyting Sonuçları

#Program AdıKanalReyting
1ESKIYA DUNYAYA HUKUMDAR OLMAZATV9.38
2ANNESTAR TV8.64
3SURVIVORTV87.62
4ESKIYA DUNYAYA HUKUMDAR OLMAZ (OZET)ATV5.18
5FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABERFOX TV5
6SHOW ANA HABERSHOW TV4.26
7MUGE ANLI ILE TATLI SERTATV4.12
8ATV ANA HABERATV3.68
9EVLENECEKSEN GELSHOW TV3.67
10SURVIVOR OZETTV83.41
11ESRA EROL’DAATV3.41
12HAVA DURUMUATV3.36
13ANNE (OZET)STAR TV3.31
14CUMHURBASKANI OZELSTAR TV3.18
15KARA YAZIKANAL D3.16
16ZUHAL TOPAL’LASTAR TV2.94
17ADINI SEN KOYTRT 12.84
18BENI AFFETSTAR TV2.74
19AHMET HAKAN’LA KANAL D HABERKANAL D2.7
20ELIFKANAL 72.45

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