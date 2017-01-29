27 Ocak 2017 vizyondaki filmler ve bu filmler arasından seçtiğimiz haftanın filmi ile sizlerleyiz. Bu hafta az ama öz film var sinemalarda.

Canınız sıkıldığında, umudunuz tükendiğinde, geleceğiniz gözünüze battığında ve bunların hepsinden kaçmak istediğinizde sığınacak tek bir yeriniz vardır; eşiniz dostunuz. Şaka şaka onların da aynı dertleri olduğu için sizin tek kaçamak yapıp hayatın gerçeklerinden kaçabileceğiniz yer sinemalar. Bir filme kendinizi kaptırıp hele de içinde kendinize ait bir şeyler bulursanız, değmeyin keyfinize. O yüzden film seçmek bu kadar önemli işte. Sizlere bu hafta vizyona giren minnoş filmleri sıralayıp, en çok dikkat çeken filmi de haftanın filmi olarak yazacağız. Buyurun:

27 Ocak 2017 Vizyondaki Filmler

Yeni Nesil Ajan; Xander Cage’in Dönüşü İçeride Satıcı Cesur Kahraman: Ejderha Büyüsü Vezir Parmağı

xXx : Return of Xander Cage

D.J. Caruso’nun yönetmenliğini üstlendiği, senaryosunu John D. Brancato ve Michael Ferris’in yazdığı film. Casus gerilim türünü yeniden tanımlayan gişe rekortmeni film, üçüncü bölümünde ekstrem sporcuyken devlet ajanı olan Xander Cage’in (Vin Diesel) kendi kendini gönderdiği sürgünden dönüşünü, ölümcül alfa savaşçı Xiang ve ekibiyle Pandora’nın Kutusu olarak bilinen tehlikeli bir silahı ele geçirme yarışındaki çarpışmalarını konu alıyor. Serinin ilk filminde başrolü üstlenen Vin Diesel, ikinci filmde başrolleri Ice Cube Samuel L. Jackson ve Willem Dafoe‘ye bırakmıştı. Serinin üçüncü filminde Diesel’in karakteri Xander Cage’in dönmesi ile aktör de seriye geri döndü.

Cesur Kahraman: Ejderha Büyüsü

Küçük Nicky, zamanında bir ejderhayı dize getirerek ne kadar güçlü olduğunu kanıtlayan ve bununla ünlenen Tanner’ın oğludur. Köyünde sakin bir hayat süren küçük çocuğun en büyük hayali ise babasının yendiği ejderhayla karşılaşmak ve onu bir kez de kendisi yenebilmektir. Babasının bütün itirazlarına karşı amacını gerçekleştirmeyi kafasına koyan Nicky, büyücü arkadaşı Eddie ile birlikte bir ejderha mücadelesi esnasında sihirli bir boyuta girer ve orada hapsolurlar. Minikler için zaman geçirmelik bir yapım.

İçeride

Fransa, Amerika ve Kanada ortak yapımı olan filmin başrollerini Naomi Watts ve Gizli Dünya filmi ile dikkatleri çeken yetenekli çocuk oyuncu Jacob Tremblay‘in paylaştığı gerilim filminin yönetmenliğini ilk uzun metrajlı yapımına imza atan dizi yönetmeni Farren Blackburn üstleniyor. Yapımın senaryosu ise ilk senaryo denemesini gerçekleştiren Christina Hodson ait. IMDB puanı 4.4 olduğu için üzerinde fazla konuşmayacağız ama dilerseniz bir deneyin.

Satıcı

Arthur Miller’ın “Satıcının Ölümü” oyununu sahneye koyan tiyatrocu çift Rana ve Emad, Tahran’ın merkezinde yeni bir apartmana taşınır. Ancak Rana, burada taşındıkları yerin eski kiracısıyla bir sorun yaşar ve saldırıya uğrar. Emad, travmasını sessizce atlatmaya çalışan Rana’nın aksine intikam alma yoluna gidecektir. Yönetmenliğini ve senaristliğini Oscar ödüllü İranlı yönetmen Asghar Farhadi’nin üstlendiği filmin başrolünde Shahab Hosseini, Taraneh Alidoosti ve Babak Karimi yer alıyor.

27 Ocak 2017 Vizyondaki Filmler Arasından Seçtiğimiz Haftanın Filmi

Filmin yönetmenliğini ve senaryosunu Mahsun Kırmızıgül üstlenirken filmin yapımcılığı ise Boyut Film’e ait. 50 kişilik teknik ekip ve 64 kişilik ana oyuncuların olduğu kalabalık sahnelerin bulunduğu film, Kırmızıgül’ün en kalabalık kadrolu filmidir. Yapımda başrol yine Mahsun Kırmızıgül’e aitken, kendisine Ali Sürmeli, Selim Bayraktar, Peker Açıkalın, Orçun Kaptan, Levent Sülün, Rana Cabbar, Metin Yıldız, Talat Bulut, Altan Erkekli, Cihat Tamer, Nuri Alço ,Muhammed Cangören, Hayrettin Karaoğuz, Yasemin Yalçın, Gülben Ergen, Ece Uslu, Derya Şensoy ve daha çok isim eşlik ediyor.

3 kıtaya yayılmış, farklı coğrafyalardan ve farklı kültürlerden insanları tebaası olarak bünyesinde barındıran Osmanlı İmparatorluğu uzun yıllardır bitmeyen savaşlardan yeni bir tanesine daha girmektedir. Ülkenin dört bir yanından eli silah tutan erkekler asker olarak orduya alınır. İmparatorluğun 5 ayrı bölgesinden yola çıkan, farklı kültürlere ait hamallar savaşa giden bu ordunun neferleri olacaktırlar. Ama nasıl?

Vezir Parmağı Fragmanı