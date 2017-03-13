Mr. Robot 3. Sezon Başlangıç Tarihi Ertelendi

Mr. Robot dizisi 3. sezon başlangıç tarihi ertelendi. İki sezondur yaz aylarında başlayan ve 2015’de en iyi yeni başlayan dizi olarak gösterilen yapımın üçüncü sezon başlangıç tarihi Ekim ayına ertelendi. Game of Thrones dizisi hayranlarından sonra Mr. Robot hayranları da geç başlamanın üzüntüsünü yaşadı.

USA Network tarafından yayınlanan ve yapımcılığını Sam Esmail‘in üstlendiği dizinin yeni sezonu 10 bölümden oluşacak.

Mr. Robot 3. Sezonda Bobby Cannavale de Olacak

Dizinin kadrosuna yeni bir isim katıldı. Vinyl, Broadwark Empire, Blue Jasmine gibi yapımlarla tanıdığımız Bobby Cannavale, Mr. Robot dizisinde rol alacak. Cannavale, otomobil satıcısını canlandıracak.

Mr. Robot‘un yeni sezonunu heyecanla bekliyoruz. Bakalım yeni bölümde neler yaşanacak?