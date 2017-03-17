Pixar’ın Yeni Animasyonu Coco’dan Fragman Geldi

Pixar‘ın yeni animasyon filmi Coco‘dan ilk fragman geldi. Toy Story 3‘ün yönetmeni Lee Unkrich’in yöneteceği animasyon ile Disney-Pixar bir kez daha mutlu edecek.

Coco’nun Seslendirici Ekibi

Gael García Bernal (Y Tu Mamá También, The Motorcycle Diaries)

Anthony Gonzalez (Icebox)

Benjamin Bratt (Despicable Me 2, Doctor Strange )

) Renee Victor (Paranormal Activity: The Marked Ones, Confessions of a Shopaholic)

Coco’nun Konusu

İdolu Ernesto de la Cruz (Benjamin Bratt) gibi olmak isteyen Miguel (Anthony Gonzalez), ailesi tarafından yasaklanan müzik tutkusuna hakim olamaz. Yeteneklerini göstermek için yollara düşen Miguel, Ölüler Şehri’nde daha önce hiç görmediği gizemli olaylar silsilesi ile karşılaşır. Bu macerayla dolu yolculukta ona arkadaşlık eden hileci Hector (Gael García Bernal) ile beklenmedik durumlarla karşılaşıp ailesinin geçmişinde yaşadıklarının arkasındaki gerçeğe ulaşmaya çalışır. Renee Victor ise Miguel’in büyükannesi rolüyle karşımıza çıkacaktır.

Lee Unkrich’in yönetmenliğini, Adrian Molina’nın (The Good Dinosaur) ise yardımcılığını ve sernayosunu yazdığı Coco animasyonu 22 Kasım’da vizyona girecek. Pek tabii ki ülkemizde bu tarihte vizyonda olmayacak. Görünen o ki 19 Ocak 2018’de izleyebileceğiz Coco‘yu sinemada.

Disney-Pixar’ın Yeni Animasyonu Coco’dan Fragman