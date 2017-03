Stephen King’in Efsanevi Eseri IT Fragmanı ile Korkuttu

Stephen King’in efsanevi eserinin beyaz parde uyarlaması olan IT fragmanı ile 90’lardan beri saklı tuttuğumuz Palyaço korkusunu tekrar gün yüzüne çıkarıyor.

New Line Cinema tarafından izleyicilerle buluşacak olan film tam anlamıyla eski korkularımızla yüzleşmemize olanak sağlıyor.

IT Konusu

Derry, Maine ve bir grup gencin ortalıktan yavaş yavaş kaybolması ile herkesin korkulu rüyası olan Pennywise efsanesini tekrar gündeme getirir. Geçmiş dönemlerde işlediği cinayetlerle ile adından söz ettiren Pennywise ile tekrar karşılaşmak bakalım nasıl hissettirecek?

IT Oyuncuları

IT filminin oyuncu kadrosunda şu isimler yer alıyor: Hikayenin asıl kahramanı olan Pennywise rolünde Bill Skarsgård’ı (Allegiant, Hemlock Grove) izleyeceğiz. Ek olarak Jaeden Lieberher (Midnight Special), Jeremy Ray Taylor (Alvin and the Chipmunks: The Road Chip), Sophia Lillis (37), Finn Wolfhard (Stranger Things), Wyatt Oleff (Guardians of the Galaxy), Chosen Jacobs, Jack Dylan Grazer (Tales of Halloween) ve Nicholas Hamilton (Captain Fantastic).

Stephen King‘in romanını beyaz perdeye uyarlayan ekip Chase Palmer, Cary Fukunaga ve Gary Dauberman’dan oluşurken filmin yönetmenliğini Andrés Muschietti (Mama) üstelenmektedir.

IT Fragman