Harrison Ford ve Ryan Gosling’li Blade Runner 2049’dan Fotoğraflar

Başrollerinde Harrison Ford ve Ryan Gosling‘in yer aldığı ve uzun süredir merakla beklenen Blade Runner 2049‘dan yepyeni fotoğraflar geldi.

İlk filmde yaşanan olayların üzerinden otuz yıl geçmiştir. Yeni Blade Runner Los Angeles Polisi K (Ryan Gosling), toplumdan uzun süredir gizlenmiş ve kaosa sürükleme potansiyeline sahip bir sırrın ortaya çıkmasını sağlar. K’nin bu keşfi, 30 yıldır kayıp eski Blade Runner Rick Deckard’ı (Harrison Ford) bulmak için bir arayış içine girmesine sebep olur.

Denis Villeneuve’ün yönetmenliğini yaptığı Blade Runner 2049 filminin senaryosu Hampton Fancher ve Michael Green tarafından uyarlanmıştır. Hikayesi ise Philip K. Dick’in “Do Androids Dream of Electric Sheep?” romanından esinlenilmiştir.

6 Ekim’de vizyona girecek Blade Runner 2049‘un kadrosunda şu isimler var:

Ana de Armas

Sylvia Hoeks

Robin Wright

Mackenzie Davis

Carla Juri

Lennie James

Dave Bautista

Jared Leto

Blade Runner 2049 Yeni Afişleri