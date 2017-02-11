10 Şubat 2017 reyting sonuçları belli oldu. Arka Sokaklar 428. bölüm, Aşk ve Mavi ile Survivor 2017‘nin önünde Cuma gününü lider tamamlamış.

Pınar’ın, vurulma haberini alan ekip hastaneye gelir. Ayla ve Ali’ye haber verme işi ise, Aylin ve Hakan’a düşer.

Pınar’ın vurulduğunun haberini alan Ali kendini kaybeder. Karısının yanında olamadığı, onu koruyamadığı için kendini suçlar. Pınar’ın hayatta kalması için herkes tek yürek olmuştur. Rıza, kızına ve ailesine bu acıyı yaşatan Sezgin’in yanına bırakmayacağına ant içer. Mesut, Ali’ye intikamını alması için fırsat yaratacağına söz verir. Ali, dinmeyen bir öfkeyle, o anın gelmesini bekler.

Mavi’nin Ali’den ayrılmasının gündeme geldiği Aşk ve Mavi dizisi ikinci sırada yer alırken üçüncülüğü heyecanı ve kavgalarıyla Survivor 2017 kapmış.

Bakalım gelecek hafta neler olacak? Sıralama değişecek mi? Yoksa 11 yıldır ekranların vazgeçilmezi olan Arka Sokaklar hükümdarlığını devam mı ettirecek. Şimdi Total grubunun Top 20 reyting sonuçlarına geçelim:

10 Şubat 2017 Reyting Sonuçları