19 Şubat 2017 reyting sonuçları ile sizlerleyiz. Survivor 2017 dün akşam yayınlanan yeni bölümü ile liderliği yine kimselere kaptırmamış.

Survivor’ın son bölümünde ünlüler takımı ile gönüllüler takımı bu haftaki ikinci dokunulmazlık oyunu için karşı karşıya geldi. Elemeye konseyine kalacak 2 kişinin daha belirleneceği dokunulmazlık oyununu gönüllüler takımı kazandı.

Ünlüler takımının kendi arasında oynadığı bireysel dokunulmaz oyununu ise Furkan Kızılay kazandı. Eleme konseyinde ünlüler takımından adı en çok yazılan Berna ile Furkan’ın adını verdiği Şahika Survivor’da elemeye kaldı. Bugün oynanacak ödül oyunundan sonra salı günü veda konseyi yapılacak. Böylece Çılgın Sedat, Sabriye, Berna ve Şahika’dan en az oyun alan Survivor’dan elenecek.

İkinci sırada ise Show Ana Haber yer almış. Hafta sonu Survivor harici ilgi çekici bir yayının olmayışı da reytinglerin biraz aşağıda kalmasına sebep olmuş.

Bakalım gelecek haftalarda neler olacak? Sonuçlarda değişiklikler olacak mı? Lafı fazla uzatmadan Total grubunun Top 20 reyting sonuçlarına geçelim…

19 Şubat 2017 Reyting Sonuçları