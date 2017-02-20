19 Şubat 2017 Reyting Sonuçları: Survivor 2017

Emre Arısoy
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19 Şubat 2017 reyting sonuçları ile sizlerleyiz. Survivor 2017 dün akşam yayınlanan yeni bölümü ile liderliği yine kimselere kaptırmamış.

19 subat 2017 reyting sonuclari

Survivor’ın son bölümünde ünlüler takımı ile gönüllüler takımı bu haftaki ikinci dokunulmazlık oyunu için karşı karşıya geldi. Elemeye konseyine kalacak 2 kişinin daha belirleneceği dokunulmazlık oyununu gönüllüler takımı kazandı.

Ünlüler takımının kendi arasında oynadığı bireysel dokunulmaz oyununu ise Furkan Kızılay kazandı. Eleme konseyinde ünlüler takımından adı en çok yazılan Berna ile Furkan’ın adını verdiği Şahika Survivor’da elemeye kaldı. Bugün oynanacak ödül oyunundan sonra salı günü veda konseyi yapılacak. Böylece Çılgın Sedat, Sabriye, Berna ve Şahika’dan en az oyun alan Survivor’dan elenecek.

İkinci sırada ise Show Ana Haber yer almış. Hafta sonu Survivor harici ilgi çekici bir yayının olmayışı da reytinglerin biraz aşağıda kalmasına sebep olmuş.

Bakalım gelecek haftalarda neler olacak? Sonuçlarda değişiklikler olacak mı? Lafı fazla uzatmadan Total grubunun Top 20 reyting sonuçlarına geçelim…

19 Şubat 2017 Reyting Sonuçları

#Program AdıKanalReytingPay
1SURVIVORTV88.7820.95
2SHOW ANA HABERSHOW TV5.0113.79
3GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTA SONUFOX TV4.2911.7
4O HAYAT BENIMFOX TV4.1710.08
5SURVIVOR OZETTV84.1410.81
6HAYAT BAZEN TATLIDIRSTAR TV4.069.19
7ASK LAFTAN ANLAMAZSHOW TV3.718.45
8BODRUM MASALIKANAL D3.527.92
9ATV ANA HABERATV3.268.86
10HABER ONUSHOW TV3.179.7
11TURBO (Y.S)ATV2.946.8
12KANAL D HABERKANAL D2.937.88
13O HAYAT BENIM (OZET)FOX TV2.826.77
14SICAK GELISMEKANAL D2.667.86
15ARKA SOKAKLAR (TKR)KANAL D2.589.81
16BIR GARIP ASKKANAL 72.575.67
17COCUKTAN AL HABERISHOW TV2.498.85
18BITIRIM IKILI (Y.S)ATV2.485.83
19BABA CAN’DIRTRT 12.465.6
20HAYAT BAZEN TATLIDIR (OZET)STAR TV2.355.89

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