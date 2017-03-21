20 Mart 2017 Reyting Sonuçları: İçerde

Emre Arısoy
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20 Mart 2017 reyting sonuçları belli oldu. İçerde dizisi 26. bölümü ile Kırgın Çiçekler ve Survivor 2017‘nin önünde liderliğini perçinledi.

20 mart 2017 reyting sonuclari 20 Mart 2017 Reyting Sonuçları: İçerde

Pazartesi günlerinin lideri olan İçerde‘nin 26. bölümünde; Kudret, Mert’in Celal için çalıştığını düşünüyordur. Emin olmak zorundadır. Celal ve Mert’e bir oyun hazırlar. Sarp’ı, Celal’in karanlık dünyasından kurtarmak isteyen Füsun artık eli kolu bağlı, olanlara seyirci olmak istemiyordur. Celal’in adamlarıyla mahalleye geldiği gün Füsun kendini kaybeder ve Celal’in üstüne yürür. Kudret ve Celal mahallede karşılaşırlar ve birbirlerine gözdağı verirler. Aralarındaki gerilim mahalledeki insanları tedirgin eder. Celal, Kudret’e karşı büyük bir hamle hazırlığı içindedir.

İkinci sıradaki Kırgın Çiçekler‘in 76. bölümünde ise; Kemal’in tehdit telefonundan sonra Eylül korku içinde kalır. Feride kızları korumak için, üniversite sınavından sonra başka bir yurda göndermek ister. Kızlar başka çare kalmadığından kabul ederler. Eylül, Serkan ve Cemre ile yüzleşir. Serkan, Cemre’den hoşlandığını inkâr etmez. Kızlar Songül’e kına gecesi yapar. Ev aniden taşlanınca herkes panikler. Kemal, Eylül’e ulaşmak için yeni bir yol bulur. Mesude, Eylül’ü korumak için Kemal’e tuzak kurar. Kemal ve Mesude karşı karşıya gelir…

Bakalım gelecek bölümlerde neler yaşanacak? Sıralamada değişiklikler olacak mı? Göreceğiz…

Şimdi Total grubunun Top20 reyting sonuçlarına geçelim:

20 Mart 2017 Reyting Sonuçları

#Program AdıKanalReyting
1İçerdeSHOW TV9.38
2Kırgın ÇiçeklerATV8.05
3Survivor 2017TV87.89
4İçerde (Özet)SHOW TV5.1
5Fatih Portakal ile Fox Ana HaberFOX TV5.06
6Müge Anlı ile Tatlı SertATV4.84
7Show Ana HaberSHOW TV4.63
8Kırgın Çiçekler (Özet)ATV4.59
9ParamparçaSTAR TV4.38
10Evleneceksen GelSHOW TV3.98
11Survivor 2017 (Özet)TV83.92
12Esra Erol’daATV3.86
13ATV Ana HaberATV3.85
14Zuhal Topal’laSTAR TV3.45
15Ahmet Hakan’la Kanal D HaberKANAL D3.41
16Hava DurumuATV3.13
17Beni AffetSTAR TV3.13
18Hep Yek (T.S.)KANAL D3.03
19Sıcak GelişmeKANAL D2.78
20Star Ana HaberSTAR TV2.77

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