20 Mart 2017 reyting sonuçları belli oldu. İçerde dizisi 26. bölümü ile Kırgın Çiçekler ve Survivor 2017‘nin önünde liderliğini perçinledi.

Pazartesi günlerinin lideri olan İçerde‘nin 26. bölümünde; Kudret, Mert’in Celal için çalıştığını düşünüyordur. Emin olmak zorundadır. Celal ve Mert’e bir oyun hazırlar. Sarp’ı, Celal’in karanlık dünyasından kurtarmak isteyen Füsun artık eli kolu bağlı, olanlara seyirci olmak istemiyordur. Celal’in adamlarıyla mahalleye geldiği gün Füsun kendini kaybeder ve Celal’in üstüne yürür. Kudret ve Celal mahallede karşılaşırlar ve birbirlerine gözdağı verirler. Aralarındaki gerilim mahalledeki insanları tedirgin eder. Celal, Kudret’e karşı büyük bir hamle hazırlığı içindedir.

İkinci sıradaki Kırgın Çiçekler‘in 76. bölümünde ise; Kemal’in tehdit telefonundan sonra Eylül korku içinde kalır. Feride kızları korumak için, üniversite sınavından sonra başka bir yurda göndermek ister. Kızlar başka çare kalmadığından kabul ederler. Eylül, Serkan ve Cemre ile yüzleşir. Serkan, Cemre’den hoşlandığını inkâr etmez. Kızlar Songül’e kına gecesi yapar. Ev aniden taşlanınca herkes panikler. Kemal, Eylül’e ulaşmak için yeni bir yol bulur. Mesude, Eylül’ü korumak için Kemal’e tuzak kurar. Kemal ve Mesude karşı karşıya gelir…

Bakalım gelecek bölümlerde neler yaşanacak? Sıralamada değişiklikler olacak mı? Göreceğiz…

Şimdi Total grubunun Top20 reyting sonuçlarına geçelim:

20 Mart 2017 Reyting Sonuçları