20 Şubat 2017 Reyting Sonuçları: İçerde

Emre Arısoy
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20 Şubat 2017 reyting sonuçları belli oldu. İçerde son bölümü ile yine Kırgın Çiçekler‘in önünde çok az bir farkla liderliği bırakmamış.

20 subat 2017 reyting sonuclari
Fotoğraf: Show TV

İçerde’nin 22. Bölüm özeti: Sarp’ın hapse girmesinin ardından Yaşar’ın polisten aldığı paraların bulunması, Sarp’ın hemen aklanması Celal’in kafasında bazı şüpheler oluşturmuştur. Polise kendisini satıp satmadığından emin olmak istemektedir. Sarp’ı çok tehlikeli bir sınav bekliyordur. Celal, Mert’e gelecekle ilgili büyük planlarından bahseder. Mert’in bilmediği ise Celal’in hedefine ulaştığında ailesini ve gerekirse kendisini gözden çıkartacağıdır. Eylem adım adım Mert’in izini sürmektedir. Bulduğu her yeni ipucu Mert’ten daha fazla şüphelenmesine sebep olur.

İkinci sırada ise sıkı takibini devam ettiren Kırgın Çiçekler yer alıyor. Eylül’ün üvey babasının elinden kurtulmak için son çabası onun canına mal olmuş olabileceği üzerine giden bir bölüm ile izleyenleri koltuklarına çiviledi.

Bakalım gelecek bölümlerde neler olacak? Survivor 2017 sansasyonel bir bölüm ile sıralamayı değiştirebilecek mi? Göreceğiz…

Şimdi Total grubunun Top 20 reyting sonuçlarına geçelim:

20 Şubat 2017 Reyting Sonuçları

#Program AdıKanalReytingPay
1ICERDESHOW TV9.3420.5
2KIRGIN CICEKLERATV9.2220.31
3SURVIVORTV87.6217.08
4SHOW ANA HABERSHOW TV5.6515.29
5ICERDE (OZET)SHOW TV5.5313.31
6FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABERFOX TV5.0513.51
7MUGE ANLI ILE TATLI SERTATV4.7929.58
8ATV ANA HABERATV4.6412.4
9ESRA EROL’DAATV4.5316.45
10KIRGIN CICEKLER (OZET)ATV4.2210.44
11ZUHAL TOPAL’LASTAR TV4.2115.38
12EVLENECEKSEN GELSHOW TV4.0416.98
13KIM MILYONER OLMAK ISTERATV4.0114.21
14PARAMPARCASTAR TV3.667.91
15SURVIVOR OZETTV83.528.83
16AHMET HAKAN’LA KANAL D HABERKANAL D3.388.74
17SICAK GELISMEKANAL D3.359.63
18HAVA DURUMUATV3.258.11
19BIR GARIP ASKKANAL 73.076.54
20BENI AFFETSTAR TV3.0616.23

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