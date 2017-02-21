20 Şubat 2017 reyting sonuçları belli oldu. İçerde son bölümü ile yine Kırgın Çiçekler‘in önünde çok az bir farkla liderliği bırakmamış.

İçerde’nin 22. Bölüm özeti: Sarp’ın hapse girmesinin ardından Yaşar’ın polisten aldığı paraların bulunması, Sarp’ın hemen aklanması Celal’in kafasında bazı şüpheler oluşturmuştur. Polise kendisini satıp satmadığından emin olmak istemektedir. Sarp’ı çok tehlikeli bir sınav bekliyordur. Celal, Mert’e gelecekle ilgili büyük planlarından bahseder. Mert’in bilmediği ise Celal’in hedefine ulaştığında ailesini ve gerekirse kendisini gözden çıkartacağıdır. Eylem adım adım Mert’in izini sürmektedir. Bulduğu her yeni ipucu Mert’ten daha fazla şüphelenmesine sebep olur.

İkinci sırada ise sıkı takibini devam ettiren Kırgın Çiçekler yer alıyor. Eylül’ün üvey babasının elinden kurtulmak için son çabası onun canına mal olmuş olabileceği üzerine giden bir bölüm ile izleyenleri koltuklarına çiviledi.

Bakalım gelecek bölümlerde neler olacak? Survivor 2017 sansasyonel bir bölüm ile sıralamayı değiştirebilecek mi? Göreceğiz…

Şimdi Total grubunun Top 20 reyting sonuçlarına geçelim:

20 Şubat 2017 Reyting Sonuçları