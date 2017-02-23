22 Şubat 2017 Reyting Sonuçları: Diriliş Ertuğrul

Emre Arısoy
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22 Şubat 2017 reyting sonuçları belli oldu. Diriliş Ertuğrul 78. bölümü ve özeti ile birlikte liderliği kimselere bırakmamış.

22 subat 2017 reyting sonuclari

Geceye damgasını vuran Diriliş Ertuğrul‘un 78. Bölüm yaşananları şöyleydi: Yaptıkları oyunlarla Ural’ı ölümden kurtaran Vasilius ve Sadettin Köpek kazandıklarını zannederken aslında Ertuğrul’un büyük oyununda kaybeder. Ertuğrul zor olanı yapmış, evladına kıyan ve alplarını öldürten Ural’ı sulh diyetiyle serbest bırakır. Ertuğrul için zor olsa da, bu durum ileriye dönük planlarına ulaşabilmesinin yolunu açar. Aliyar, bey olmuş, böylece iki obanın birliği temin edilir.

Üçüncü sırada yer alan Kara Sevda‘nın son bölümünde izleyenlerin adeta nefesini kesildi. Olayların ve sürprizlerin ardı arkasının kesilmediği Kara Sevda’nın son bölüm finalinde Nihan’ın sahte evlilik itirafı şaşırtırken; Zeynep’in intihara hazırlandığı anlar nefeslerin tutulmasın sebep oldu.

Bakalım gelecek bölümlerde neler yaşanacak? Sıralama küçük bir ihtimalle de olsa değişecek mi? Göreceğiz…

Şimdi Total grubunun Top 20 reyting sonuçlarına geçelim:

22 Şubat 2017 Reyting Sonuçları

#Program AdıKanalReytingPay
1DIRILIS ERTUGRULTRT 112.928.5
2DIRILIS ERTUGRUL (OZET)TRT 15.9514.45
3KARA SEVDASTAR TV5.6312.48
4SHOW ANA HABERSHOW TV5.4115.39
5NO:309FOX TV5.412.01
6MUGE ANLI ILE TATLI SERTATV5.3432.32
7FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABERFOX TV4.9113.81
8NO:309 (OZET)FOX TV4.2910.18
9ZUHAL TOPAL’LASTAR TV3.9415.38
10ESRA EROL’DAATV3.9315.25
11ATV ANA HABERATV3.9110.97
12EVLENECEKSEN GELSHOW TV3.7217.16
13AHMET HAKAN’LA KANAL D HABERKANAL D3.6910.06
14BU SEHIR ARKANDAN GELECEKATV3.587.82
15KARA SEVDA (OZET)STAR TV3.367.86
16POYRAZ KARAYELKANAL D3.317.35
17BENI AFFETSTAR TV3.0918.02
18PELIN CIFT ILE GUNDEM OTESITRT 12.914.02
19SICAK GELISMEKANAL D2.848.72
20GULDUR GULDUR SHOW (TKR)SHOW TV2.846.6

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