22 Şubat 2017 reyting sonuçları belli oldu. Diriliş Ertuğrul 78. bölümü ve özeti ile birlikte liderliği kimselere bırakmamış.

Geceye damgasını vuran Diriliş Ertuğrul‘un 78. Bölüm yaşananları şöyleydi: Yaptıkları oyunlarla Ural’ı ölümden kurtaran Vasilius ve Sadettin Köpek kazandıklarını zannederken aslında Ertuğrul’un büyük oyununda kaybeder. Ertuğrul zor olanı yapmış, evladına kıyan ve alplarını öldürten Ural’ı sulh diyetiyle serbest bırakır. Ertuğrul için zor olsa da, bu durum ileriye dönük planlarına ulaşabilmesinin yolunu açar. Aliyar, bey olmuş, böylece iki obanın birliği temin edilir.

Üçüncü sırada yer alan Kara Sevda‘nın son bölümünde izleyenlerin adeta nefesini kesildi. Olayların ve sürprizlerin ardı arkasının kesilmediği Kara Sevda’nın son bölüm finalinde Nihan’ın sahte evlilik itirafı şaşırtırken; Zeynep’in intihara hazırlandığı anlar nefeslerin tutulmasın sebep oldu.

Bakalım gelecek bölümlerde neler yaşanacak? Sıralama küçük bir ihtimalle de olsa değişecek mi? Göreceğiz…

Şimdi Total grubunun Top 20 reyting sonuçlarına geçelim:

22 Şubat 2017 Reyting Sonuçları