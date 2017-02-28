27 Şubat 2017 Reyting Sonuçları: Kırgın Çiçekler

Emre Arısoy
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27 Şubat 2017 reyting sonuçları belli oldu. Kırgın Çiçekler, İçerde ve Survivor 2017‘nin önünde liderliği göğüslemiş ve tam anlamıyla meydan okumuş.

27 subat 2017 reyting sonuclari

Kırgın Çiçekler 73. Bölümünde yaşananlar; Kemal tarafından kapana kıstırılan Cemre ve Serkan inşaat çukurunun içinde ölümle burun buruna gelir. Feride, Toprak ve kızlar Cemre’nin yokluğunu fark ederek telaşlanır. Güney ve Songül nikâh masasına oturunca Sadullah, Songül’ü evlatlıktan reddeder. Ayağa kalkan Mesude, Kemal’i bıçaklar. Kemal ölmek üzereyken hastaneye kaldırılır. Kızlar büyük bir açmazın içine düşer. Eylül’ün hayatının kurtulması için Kemal’in yaşaması gerekmektedir. Endişe ile beklerken, Kemal herkese çok kötü bir sürpriz hazırlar.

İkinci sırada yer alan İçerde‘nin 23. Bölümünde ise; Sarp ve Yusuf kumarhane baskınına gelen polislerden birinin Celal’in adamı olduğuna emindir. O polis her kimse onu bulmak zorundadırlar. Diğer taraftan Celal’in iş yapmayı planladığı Handan’la da yakın ilişkide olmaları gerekiyordur. Böylece hem Celal hem de Handan için yolun sonu yaklaşacaktır.

Bakalım gelecek bölümlerde neler olacak? Survivor 2017 bir zıplama gerçekleştirip diğer günlerdeki liderliğini devam ettirebilecek mi? Şimdi Total grubunun Top 20 reyting sonuçlarına geçelim:

27 Şubat 2017 Reyting Sonuçları

#Program AdıKanalReytingPay
1KIRGIN CICEKLERATV9.8821.84
2ICERDESHOW TV8.618.92
3SURVIVORTV86.7315.52
4KIRGIN CICEKLER (OZET)ATV5.2212.82
5FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABERFOX TV513.76
6SHOW ANA HABERSHOW TV4.913.65
7MUGE ANLI ILE TATLI SERTATV4.5227.78
8ICERDE (OZET)SHOW TV4.4310.7
9EVLENECEKSEN GELSHOW TV4.0418.73
10ESRA EROL’DAATV3.9415.55
11ATV ANA HABERATV3.910.7
12ZUHAL TOPAL’LASTAR TV3.7714.94
13PARAMPARCASTAR TV3.657.91
14KIM MILYONER OLMAK ISTERATV3.4811.99
15AHMET HAKAN’LA KANAL D HABERKANAL D3.439.1
16SICAK GELISMEKANAL D3.4110.23
17HAVA DURUMUATV3.338.34
18SURVIVOR OZETTV83.38.24
19BENI AFFETSTAR TV3.1118.36
20ELIFKANAL 72.736.37

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