5 Şubat 2017 Reyting Sonuçları: Beşiktaş-Fenerbahçe

5 Şubat 2017 reyting sonuçları ile sizlerleyiz. Olaylı geçen Beşiktaş-Fenerbahçe Türkiye Kupası çeyrek final mücadelesi gecenin en çok izlenen programı olmuş.

Survivor 2017 ve Show Ana Haber ise ikinci ve üçüncü sıralarda yer almışlar.

İkinci sırada yer alan Survivor 2017‘de ise ünlüler takımında Çılgın Sedat ve İlhan Mansız sarasında gerilim tırmanıyor. Çılgın Sedat, İlhan Mansız’ın sporcu olmasından dolayı kendisini takımın kaptanıymış gibi görmesini eleştirdi.İlhan Mansız ise ünlü şarkıcının sporcu geçmişini kendisiyle kıyaslamasını komik bulduğunu söyledi.

Takım arkadaşının “Surivor futbol oyunu değil” şeklindeki sözleri üzerine eski milli futbolcu, “Hepimiz oylamaya girebiliriz. Bunu büyük bir sorun haline getirmemeli. Sedat’ın benim kadar sporla uğraşmış olarak görmesini komik buluyorum. Herkes grubun içinde rolünü bilecek. Bilmese de zamanla öğreteceğiz” ifadelerini kullandı.

Bakalım gelecek hafta neler olacak? Şimdi Total grubunun Top 20 reyting sonuçlarına geçelim:

5 Şubat 2017 Reyting Sonuçları