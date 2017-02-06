5 Şubat 2017 Reyting Sonuçları: Beşiktaş-Fenerbahçe

Emre Arısoy
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5 Şubat 2017 reyting sonuçları ile sizlerleyiz. Olaylı geçen Beşiktaş-Fenerbahçe Türkiye Kupası çeyrek final mücadelesi gecenin en çok izlenen programı olmuş.

Survivor 2017 ve Show Ana Haber ise ikinci ve üçüncü sıralarda yer almışlar.

5 subat 2017 reyting sonuclari

İkinci sırada yer alan Survivor 2017‘de ise ünlüler takımında Çılgın Sedat ve İlhan Mansız sarasında gerilim tırmanıyor. Çılgın Sedat, İlhan Mansız’ın sporcu olmasından dolayı kendisini takımın kaptanıymış gibi görmesini eleştirdi.İlhan Mansız ise ünlü şarkıcının sporcu geçmişini kendisiyle kıyaslamasını komik bulduğunu söyledi.

Takım arkadaşının “Surivor futbol oyunu değil” şeklindeki sözleri üzerine eski milli futbolcu, “Hepimiz oylamaya girebiliriz. Bunu büyük bir sorun haline getirmemeli. Sedat’ın benim kadar sporla uğraşmış olarak görmesini komik buluyorum. Herkes grubun içinde rolünü bilecek. Bilmese de zamanla öğreteceğiz” ifadelerini kullandı.

Bakalım gelecek hafta neler olacak? Şimdi Total grubunun Top 20 reyting sonuçlarına geçelim:

5 Şubat 2017 Reyting Sonuçları

#Program AdıKanalReytingPaylaşım
1BESIKTAS-FENERBAHCE ZIRAAT TURKIYE KUPASI KARSILASMASIATV17.5137.01
2SURVIVORTV87.1116.33
3SHOW ANA HABERSHOW TV5.5313.97
4GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTA SONUFOX TV5.112.76
5O HAYAT BENIMFOX TV4.4110.18
6SURVIVOR OZETTV84.410.54
7HAYAT BAZEN TATLIDIRSTAR TV4.239.22
8SICAK GELISMEKANAL D4.2211.23
9KANAL D HABERKANAL D4.0610.1
10KUPA GUNLUGUATV3.748.8
11BODRUM MASALIKANAL D3.547.92
12ARKA SOKAKLAR (TKR)KANAL D3.511.52
13ATV ANA HABERATV3.358.39
14HABER ONUSHOW TV3.349.16
15STAR ANA HABERSTAR TV3.147.82
16DELI DIVANEKANAL 7310.22
17KANAL 7 HAFTA SONU HABERLERIKANAL 72.827.99
18O HAYAT BENIM (OZET)FOX TV2.826.32
19GULDUY GULDUY SHOW COCUKSHOW TV2.776.05
20BIR GARIP ASK (TKR)KANAL 72.7510.56

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