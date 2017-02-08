7 Şubat 2017 Reyting Sonuçları: Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz

7 Şubat 2017 reyting sonuçları ile sizlerleyiz. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Survivor 2017 ve Anne‘nin önünde bir Salı gününü daha lider tamamlamış.

Salı gününün lideri Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 56. Bölüm özeti ise; Öfkesini kontrol edemeyen Hızır, bitap halde Ercüment’e haddini bildirmeye gitmiştir; ama artık aynı masada oturduklarından şahsi bir hesaplaşma sonucu birbirlerini öldüremezler. Hızır’ın gazabından masadakiler de nasibini alacaktır.

O’nu kurtarmak adına el kaldıran dostlarını artık düşman gibi görmektedir. Konuşacak bir şeyi kalmadığından eski dostlarına olan nefretini beklenmedik bir şekilde gösterir. Masa üyeleri, hayatını kurtardıkları adamın yaptıkları karşısında neye uğradıklarını şaşırırlar. Etrafa saçılan kurşunlar kardeşliği bozacaktır.

İkinci sırada yer alan Survivor 2017‘de ise eleme heyecanı vardı. Denisa, Erdi, Sabriye ve Adem’in eleme adayı olarak belirlendiği Survivor 2017‘de SMS oylamasının sonuçları bu akşam yapılan ada konseyinde açıklığa kavuştu. Survivor 2017‘ye bu akşam veda eden isim Denisa Gültekin oldu. Denisa elendikten sonra oldukça zor anlar yaşadı. Oldukça morali bozulan Denisa arkadaşlarına veda ederek adadan ayrıldı.

Bakalım gelecek hafta neler olacak? Sıralamada değişiklikler olacak mı? Şimdi Total grubunun Top 20 reyting sonuçlarına geçelim…

7 Şubat 2017 Reyting Sonuçları