7 Şubat 2017 Reyting Sonuçları: Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz

Emre Arısoy
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7 Şubat 2017 reyting sonuçları ile sizlerleyiz. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Survivor 2017 ve Anne‘nin önünde bir Salı gününü daha lider tamamlamış.

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Salı gününün lideri Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 56. Bölüm özeti ise; Öfkesini kontrol edemeyen Hızır, bitap halde Ercüment’e haddini bildirmeye gitmiştir; ama artık aynı masada oturduklarından şahsi bir hesaplaşma sonucu birbirlerini öldüremezler. Hızır’ın gazabından masadakiler de nasibini alacaktır.

O’nu kurtarmak adına el kaldıran dostlarını artık düşman gibi görmektedir. Konuşacak bir şeyi kalmadığından eski dostlarına olan nefretini beklenmedik bir şekilde gösterir. Masa üyeleri, hayatını kurtardıkları adamın yaptıkları karşısında neye uğradıklarını şaşırırlar. Etrafa saçılan kurşunlar kardeşliği bozacaktır.

İkinci sırada yer alan Survivor 2017‘de ise eleme heyecanı vardı. Denisa, Erdi, Sabriye ve Adem’in eleme adayı olarak belirlendiği Survivor 2017‘de SMS oylamasının sonuçları bu akşam yapılan ada konseyinde açıklığa kavuştu. Survivor 2017‘ye bu akşam veda eden isim Denisa Gültekin oldu. Denisa elendikten sonra oldukça zor anlar yaşadı. Oldukça morali bozulan Denisa arkadaşlarına veda ederek adadan ayrıldı.

Bakalım gelecek hafta neler olacak? Sıralamada değişiklikler olacak mı? Şimdi Total grubunun Top 20 reyting sonuçlarına geçelim…

7 Şubat 2017 Reyting Sonuçları

#Program AdıKanalReytingPaylaşım
1ESKIYA DUNYAYA HUKUMDAR OLMAZATV9.7921.78
2SURVIVORTV88.0118.45
3ANNESTAR TV7.6216.97
4MUGE ANLI ILE TATLI SERTATV5.5432.06
5FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABERFOX TV5.1113.78
6SHOW ANA HABERSHOW TV5.0913.82
7ATV ANA HABERATV4.8513.04
8ESKIYA DUNYAYA HUKUMDAR OLMAZ (OZET)ATV4.8311.87
9HAYAT SARKISIKANAL D4.4310.08
10SURVIVOR OZETTV84.3910.71
11ANNE (OZET)STAR TV4.2310.53
12EVLENECEKSEN GELSHOW TV4.1817.87
13ESRA EROL’DAATV4.1315.11
14ZUHAL TOPAL’LASTAR TV4.115.05
15AHMET HAKAN’LA KANAL D HABERKANAL D3.9410.46
16SICAK GELISMEKANAL D3.5610.31
17KIM MILYONER OLMAK ISTERATV3.512.41
18BENI AFFETSTAR TV3.2917.62
19BIZANS OYUNLARI GEYM OF BIZANS (T.S)SHOW TV3.167.26
20HAYAT SARKISI (OZET)KANAL D3.067.27

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