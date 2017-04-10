9 Nisan 2017 Reyting Sonuçları: Survivor 2017

Yazan:
Emre Arısoy
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9 Nisan 2017 reyting sonuçları belli oldu. Survivor 2017 dün akşam yayınlanan Birleşme Partisi ile Savaşçı ve Show Ana Haber‘in önünde liderliği pekiştirmiş.

9 nisan 2017 reyting sonuclari 9 Nisan 2017 Reyting Sonuçları: Survivor 2017

Survivor 2017‘de merakla beklenen birleşme partisi sonunda gerçekleşti. “Survivor’ın son bölümünde şarkı yarışmasını kim kazandı?” sorusunun yanıt bulduğu gecede ünlüler ve gönüllüler takımları Söyle Söyleyebilirsen isimli şarkı yarışmasında performanslarını sergiledi. Mustafa Sandal ve eşi Emina Sandal’ın juri koltuğunda oturduğu yarışmayı Furkan kazandı. Fatih Terim’in de konuk olarak katıldığı birleşme partisi eğlenceli anların yaşandığı bir bölüm oldu. Performansı ile göz kamaştıran yarışmacıların sesleri ile jüriyi etkilemeye çalıştığı gecenin kazananı Adem ve Pınar’ı geri de bırakan Furkan oldu.

İlk bölümü ile nefesleri kesen Savaşçı dizisi ise ikinci sırada kendine yer bulabilmiş. Savaşçı dizisinin ilk bölümünde yaşananlar ise şöyleydi; Bir dönem Bordo Berelilerin seçkin birliklerinden olan ünlü Kılıç Timi, komutanları Kopuz Albay ve Yüzbaşı Kağan Bozok’un tutuklanıp hapse atılması ve üç astsubay üyesinin de meslekten ihracıyla dağılma noktasına gelmiştir.

Survivor Özet bölümünün gerisinde dördüncü sırada ise Show Ana Haber yer almış. Bakalım gelecek hafta sıralama nasıl olacak? Göreceğiz…

Şimdi Total grubunun Top 20 reyting sonuçlarına geçelim:

9 Nisan 2017 Reyting Sonuçları

#Program AdıKanalReyting
1SURVIVORTV810.77
2SAVASCIFOX TV7.29
3SURVIVOR OZETTV85.08
4SHOW ANA HABERSHOW TV4.92
5GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTA SONUFOX TV4.1
6KIM MILYONER OLMAK ISTER OZELATV3.91
7HAYAT BAZEN TATLIDIRSTAR TV3.75
8HAYAT SARKISIKANAL D3.42
9HABER ONUSHOW TV3.4
10SAVASCI (TKR)FOX TV3.05
11BODRUM MASALIKANAL D3.04
12ATV ANA HABERATV3.01
13ISMAIL KUCUKKAYA ILE KILICDAROGLU OZEL YAYINIFOX TV2.81
14ASK VE MAVI (TKR)ATV2.46
15DUBOIS VS KELLYTV82.45
16KANAL D HABERKANAL D2.45
17STAR ANA HABERSTAR TV2.42
18COCUKTAN AL HABERISHOW TV2.4
19HAYAT BAZEN TATLIDIR (OZET)STAR TV2.31
20FAZILET HANIM VE KIZLARI (TKR)STAR TV2.04

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