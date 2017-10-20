20 Ekim 2017 vizyondaki filmler ve haftanın filmi ile karşınızdayız. Bu hafta animasyondan drama kadar türlü filmler vizyonda ama Soygun‘u mutlaka izleyin!

Bu hafta vizyona giren filmlerde şahaneler var. Olabildiğince her türün karması bir hafta yapmaya çalışmışız gibi. Vizyondaki filmlerin sayısı yedi. Biz buradan anlıyoruz ki haftasonu filmli geçirmek isteyenler için seçenek bol. Buyurun önce filmlerin listesini yapalım, daha sonra haftanın filmini koşalım.

20 Ekim 2017 Vizyondaki Filmler

Uzaydan Gelen Fırtına

Superstar

Bölük

Soygun

Damat Takımı

İlk Öpücük

Bak Şu Leyleğe

Bak Şu Leyleğe

Animasyon sevenler için haftanın tek animasyon filmi. Yumurtadan çıkmadan evvel ailesini kaybetmiş ve bir leylek sürüsünün yanında büyümüş Serçe Richard, kendini bir leylek gibi hissetse de acı gerçek, Afrika’ya yapılacak göçten önce bir kez daha yüzüne vurulmuştur: O bir serçedir ve böyle bir yolculuk için uygun değildir. Tatlılıktan ölen bir film. Yönetmen koltuğunda Reza Memari ,Toby Genkel oturuyor.

Uzaydan Gelen Fırtına

Dünyadaki iklim değişikliği, insan ırkını tehdit eder hale gelince ülkeler bir araya gelerek Dutch Boy adı verilen bir iklim kontrol sistemi oluşturmuştur. Dünyanın her yerini saran uydulardan oluşan bu sistem doğal afetleri önleme ve hava durumunu kontrol etme görevini 2 yıl başarıyla sürdürdükten sonra yaşanan teknik bir arıza, her şeyi alt üst eder. Konu orijinal ve olabildiğince ilgi çekici. Bilim-Kurgu sevenler için ideal olabilir.

Superstar

Bir Aamir Khan filmi. Tabi ki haftanı filmi olmayı hakediyor. Dram komedi ve müzikal unsurlarını bir arada içeriyor. Günün birinde dünyanın en iyi şarkıcısı olma hayalleriyle yanıp tutuşan, Müslüman bir ailenin 14 yaşındaki kızı Insiya (Zaira Wasim), babasının sürekli engellemeleriyle bir türlü kendini gösterememektedir. Artık umudunu kaybetmişken tanıştığı ünlü müzik direktörü Shakti Kumaar (Aamir Khan), ona kimsenin veremeyeceği şekilde cesaret verir. Oyuncu kadrosunda Aamir Khan, Zaira Wasim, Raj Arjun, Meher Vij,Harsh Jha var.

Bölük

Türk yapımı dram filmi. Türkiye’nin farklı yerlerinden gelip askerliğini yapmakta olan bir bölük askerin öyküleri ve dostlukları filmde konu edilen film. Yönetmen koltuğunda Aytaç Ağırlar oturuyor. Oyuncu kadrosunda ise Kaan Yıldırım, Hakan Kurtaş, Alina Boz, Aykut Akdere, Selim Akgül gibi isimler var.

Damat Takımı

Lise yıllarından beri yedikleri içtikleri ayrı gitmeyen 5 arkadaş, Yiğit, Ömer, Serdar, Onat ve Can’ın hayatında önemli bir dönüm noktası gelip çatmıştır. Yiğit evlenme kararını açıkladığında, artık liseli gençler olmadıklarının farkına varırlar, yine de düğünden önceki 5 gün, lisedeki anılarını tekrar yaşamaya karar verirler. Oyuncu kadrosunda Furkan Andıç,Pelin Akil, Özgürcan Çevik, Açelya Topaloğlu, Sarp Can Köroğlu var.

İlk Öpücük

Bizim bildiğimiz adıyla 50 İlk Öpücük. Geçirdiği bir kaza nedeniyle hiçbir yeni hatıra edinemeyen, her güne 2 yıl öncesinden tekrar tekrar başlayan Bahar (Özge Gürel), babası ve abisinin büyük özverileri sayesinde hayatına hep aynı 24 saati yaşayarak devam etmektedir. Yaşadığı kasabanın çapkın gençlerinden Hakan (Murat Yıldırım) Bahar’ı görür görmez aşık olmuştur. Ancak genç kadının durumunu öğrenince, ona her gün yeniden kendini sevdirebilmek için aynı özverili yaşamı kabul etmek zorunda kalacaktır.

20 Ekim 2017 Vizyondaki Filmler Arasından Seçtiğimiz Haftanın Filmi: Soygun (Good Time)

Connie (Robert Pattinson) ve zihinsel sorunları olan kardeşi Nick (Ben Safdie), gerçekleştirdikleri bir soygunun ardından polis tarafından durdurulduğunda, Connie kaçmayı başarır, ancak Nick yakalanarak Rikers Adası’ndaki hapishaneye alınır. Son derece kötü şöhretli bu hapishaneden kardeşini bir an önce çıkarmak isteyen Connie, 10 bin dolarlık kefalet ücretini bulabilmek için her yolu dener, sonunda kardeşinin bir mahkumla kavga edip hastaneye kaldırıldığını öğrenir. Kardeşini hastaneden kaçırmayı düşünen Connie bunu başarır da, ancak kardeşi diye kaçırdığı kişinin başka bir mahkum çıkması işleri iyice karıştırır.

Dram ve suç unsurları içeren filmin IMDB puanı 7.9. Filmin yönetmen koltuğunda Benny Safdie, Josh Safdie oturuyor. Filmin oyuncu kadrosunda Robert Pattinson, Jennifer Jason Leigh, Barkhad Abdi,Benny Safdie, Ron Braunstein.